Rapinato e colpito con lo spray urticante Insegue il ladro con gli amici e lo fa arrestare

Una rapina rischiosa si trasforma in un momento di coraggio e determinazione: dopo essere stato derubato con spray urticante, un giovane egiziano di 21 anni viene inseguito e arrestato dai cittadini e dai carabinieri. La scena dimostra come la solidarietĂ e il senso civico possano fare la differenza, trasformando un'ingiustizia in giustizia concreta. Un esempio di come, anche nelle situazioni piĂą difficili, il coraggio possa portare alla risoluzione.

E' stato accerchiato, colpito con lo spray urticante ed è stato derubato della collanina d'oro. Ad agire un 21enne egiziano, poi inseguito dalla vittima e da alcuni suoi amici. Il giovane è stato poi preso in carico dai carabinieri, che lo hanno arrestato all'altezza di piazza Trilussa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

