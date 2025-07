Finalmente una via per Alex Langer.

ho sentito un'ondata di emozione nel vedere riconosciuto il suo impegno e la sua eredità. Una strada dedicata a Langer rappresenta un tributo importante alla sua visione di pace, giustizia e uguaglianza. Questo gesto simbolico ci invita a riflettere sui valori che desideriamo trasmettere alle future generazioni e a continuare il suo cammino di impegno civile. Un passo concreto verso un mondo più consapevole e solidale.

E così, anche Lecce omaggia Alex Langer con una via, ubicata nella traversa a sinistra di viale Giovanni Paolo II, alla parallela di via Martino Marinosci. Ho gioito per la possibilità ottenuta a Lecce, dopo diverso tempo, e ho letto l'articolo che Diego Dantes ha realizzato per CurioCity.