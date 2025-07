AEW | Aggiornamento di Tony Khan sulle condizioni di Adam Cole dopo AEW All In | Texas

Tony Khan ha condiviso un aggiornamento importante sulle condizioni di Adam Cole, che ha dovuto rinunciare al TNT Championship prima di AEW All In: Texas e ha accennato a un possibile ritiro per motivi di salute. I fan sono rimasti in attesa di chiarimenti, e l'ultima novitĂ rivela quanto sia stato difficile per il wrestler e per il team. La vicenda di Adam Cole continua a tenere banco nel mondo della wrestling, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Adam Cole è stato costretto a rendere vacante il TNT Championship prima di AEW All In: Texas e, durante l'evento, ha persino accennato al ritiro a causa di problemi di salute. I fan si sono chiesti cosa gli fosse davvero successo, e ora Tony Khan ha fornito un aggiornamento. Durante la conferenza stampa post-AEW All In: Texas, Tony Khan ha spiegato che fino a ieri, addirittura la sera prima, mentre si trovava al ROH Supercard of Honor, i piani per il pay-per-view erano confermati. Era tutto pronto affinchĂ© Adam Cole difendesse il TNT Title contro Kyle Fletcher. Adam Cole e il forfait improvviso: Tony Khan racconta cosa è successo.

