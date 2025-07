Arrestato un sedicenne iraniano per propaganda e apologia di terrorismo

Un giovane sedicenne iraniano è stato arrestato a Milano per propaganda e apologia di terrorismo, segnando un preoccupante aumento dei casi di "lupi solitari" che, attraverso il web, cercano di reclutare sostenitori. La Polizia di Stato, con un’investigazione approfondita, ha fermato il ragazzo, ritenuto coinvolto in attività di radicalizzazione online. Questa vicenda mette in luce la crescente minaccia del terrorismo digitale tra i giovani, richiedendo attenzione e azioni concrete.

Aumentano i casi dei giovani lupi solitari che, via web, fanno proselitismo e provano ad allargare la cerchia dei sostenitori del terrorismo. L'ultimo caso riguarda la città di Milano, dove la Polizia di Stato, al termine di un'articolata attività investigativa, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un sedicenne iraniano. Il ragazzo, residente nel capoluogo della Lombardia, è ritenuto responsabile di propaganda e di apologia di terrorismo e di addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall'uso del mezzo telematico. L'indagine, condotta dalla Digos di Milano in stretta sinergia con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione - Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo esterno, Aisi e Aise, scaturisce dal costante monitoraggio degli ambienti radicali online finalizzato a prevenire e contrastare la diffusione di contenuti potenzialmente idonei a favorire azioni violente nonché fenomeni di auto-radicalizzazione da parte dei fruitori degli stessi.

