Futuro per Montesarchio | Parchi giochi e zone verdi nel degrado è ora di restituirli ai cittadini

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consiliare di minoranza Futuro per Montesarchio composto da Clemente Annalisa, Striani Nicola, Mauriello Gaetano, Maffei Antonino, Caturano Ilaria. "La Villa Comunale e il parco giochi di Via Lamarmora, un tempo luoghi di svago e socialità per famiglie, bambini e anziani, oggi versano in uno stato di abbandono vergognoso. A causa dell'inerzia e del lassismo dell'Amministrazione comunale, questi spazi sono diventati terre di nessuno, zone off limits frequentate a tutte le ore del giorno da soggetti poco raccomandabili. E tutto questo nel pieno centro del paese.