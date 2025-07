L’artista Walter Sterbini protagonista di un concerto nella sua San Giovanni

Il talento di Walter Sterbini illuminerà la piazza di San Giovanni Valdarno con un concerto speciale nel cuore del Luglio sangiovannese. Mercoledì 16 luglio alle 21:15, in Piazza Masaccio, la città si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, grazie alla performance di uno degli artisti più amati e riconosciuti della scena locale. Un appuntamento imperdibile per vivere la musica, la passione e l'energia di Walter & friends, sotto le stelle di una serata indimenticabile.

Arezzo, 13 luglio 2025 – All’interno del ricco cartellone del Luglio sangiovannese, mercoledì 16 luglio alle 21,15 in piazza Masaccio andrà in scena “Walter & friends”, un concerto a cura della Pro Loco di San Giovanni Valdarno, con ingresso gratuito. Protagonista della serata sarà Walter Sterbini, cantante e interprete sangiovannese tra i più apprezzati, finalista nella trasmissione The Voice Senior nel 2022 e artista dalla lunga carriera conosciuto e amato per la sua eccellente qualità vocale e tecnica. Lo spettacolo sarà un viaggio musicale e personale nella vita artistica di Walter, accompagnato sul palco da amici e colleghi con cui ha condiviso momenti significativi del suo percorso: da Roberto Salvi, pianista e Carmelo Librizzi sassofonista dei Rogers che spolvereranno l’atmosfera dei locali da ballo degli anni 70 a Carlo Beni, protagonista degli anni del piano bar. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’artista Walter Sterbini protagonista di un concerto nella sua San Giovanni

