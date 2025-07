Bambino scomparso da Ventimiglia trovato vivo in un casolare su una collina Allen è un po' escoriato e disidratato

Una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso tutta la comunità di Ventimiglia si conclude con lieto fine: il piccolo Allen Bernard Ganao, scomparso venerdì dalla frazione di Latte, è stato ritrovato vivo e in buona salute in un casolare sulla collina. Nonostante alcune escoriazioni e disidratazione, il bambino ora può tornare tra le braccia della famiglia, grazie all’impegno delle forze dell’ordine e dei cittadini, che non hanno mai smesso di cercarlo.

Trovato sano e salvo il piccolo Allen Bernard Ganao Il bambino scomparso venerdì da Latte, frazione di Ventimiglia, è stato trovato vivo in un casolare un una collina. Allen Bernard Ganao, il piccolo di 5 anni che due giorni fa aveva fatto perdere le sue tracce è fortunatamente sano e salvo.

Trovato vivo il piccolo Allen, il bimbo scomparso in un campeggio a Ventimiglia - Una svolta emozionante: il piccolo Allen, scomparso nelle scorse ore a Ventimiglia, è stato ritrovato vivo grazie all’attenzione di un passante.

Nel video di una telecamera di sorveglianza le ultime immagini di Alain, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera da un campeggio di Latte, a Ventimiglia. Gli aggiornamenti su Repubblica Vai su Facebook

Bambino scomparso a Ventimiglia: sequestrata l'auto di un testimone, l'ultimo video. Allen continuava a ripetere «papà, papà»; Ventimiglia, ritrovato vivo Allen: era scomparso da venerdì notte; Allen sparito a 5 anni: “Non parla, aiutateci”. Il testimone cambia versione, sequestrata l’auto.

Trovato Allen, il bambino scomparso a Ventimiglia: la diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Da video.corriere.it

Allen, il bimbo scomparso è stato trovato: è vivo. Due notti da solo in campagna. Il padre: «Montavo la tenda, non l'ho più visto» - Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19. Lo riporta ilmessaggero.it