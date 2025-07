Jannik Sinner si è allenato con un figlio d’arte prima della finale di Wimbledon

Quella di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz promette di essere una sfida epica, carica di emozioni e di storia. Mentre l’Italia si ferma in trepidante attesa, il duo si prepara con grande determinazione, pronti a scrivere un nuovo capitolo nel tennis mondiale. La posta in gioco è alta e il mondo guarda con speranza e curiosità : questa finale potrebbe segnare un’epoca.

Tutta l'Italia attende le ore 17, il momento in cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz entreranno in campo sul Centrale per la finale di Wimbledon. C'è veramente l'attesa delle grandi occasioni per una sfida che un mese dopo quella epica di Parigi si ripropone anche sull'erba londinese, con l'occasione per il numero uno del mondo di prendersi immediatamente la rivincita e di scrivere una pagina indelebile della storia dello sport italiano. Quella di Sinner è stata una vigilia decisamente tranquilla. Jannik ha svolto un allenamento decisamente blando per poco piĂą di un'ora sempre in compagnia del suo staff (Simone Vagnozzi, con cui ha fatto anche qualche scambio, e Darren Cahill).