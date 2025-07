Prende forma la nuova Sangiovannese, pronta a scrivere un capitolo entusiasmante della sua storia. Arezzo, 13 luglio 2025 – Il direttore sportivo Andrea Agatensi è al lavoro per rafforzare la rosa di mister Calderini, portando entusiasmo e novità in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Dopo gli annunci recenti, la società azzurra ha ufficializzato l’arrivo di tre giovani promettenti, tra cui spicca l’attaccante classe...

Arezzo, 13 luglio 2025 – Il direttore sportivo della Sangiovannese Andrea Agatensi sta continuando a lavorare sul mercato per concedere a mister Calderini una rosa pronta per affrontare il campionato di Eccellenza. Dopo gli annunci degli scorsi giorni, la società azzurra ha ufficializzato attraverso i propri profili social l'acquisto di tre nuovi giocatori giovani e dagli ampi margini di miglioramento. Tra questi troviamo l'attaccante classe 2007 Lorenzo Ceccherini proveniente dal San Donato Tavernelle, Francesco Gozzini difensore classe 2006 cresciuto nelle giovanili della Fiorentina con la quale ha giocato cinque partite in Under 18 e proveniente dal Figline in cui ha giocato cinque partite nell'ultima edizione della Serie D e Leonardo Agrello, esterno sinistro classe 2006 cresciuto nelle giovanili del Prato e proveniente direttamente dalla prima squadra della Rondinella con la quale ha disputato sedici partite nell'ultimo campionato di Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net