Gaza raid dell’Idf su case e campi profughi | almeno 27 morti

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano, con un nuovo raid dell’IDF su case e campi profughi di Gaza. Almeno 27 palestinesi, tra cui innocenti bambini, hanno perso la vita in attacchi che colpiscono in modo devastante civili già da settimane. La situazione si fa sempre più critica, con il bilancio delle vittime che continua a crescere, alimentando preoccupazioni di una crisi umanitaria senza precedenti.

Almeno 27 palestinesi, tra cui alcuni bambini, sono rimasti uccisi in attacchi aerei israeliani effettuati prima dell’alba e nelle prime ore del mattino, che hanno colpito in particolare abitazioni e campi profughi della Striscia di Gaza. Lo rende noto la Protezione Civile dell’enclave palestinese. Il bilancio è però provvisorio, mentre continua a crescere quello delle persone che hanno perso la vita ieri, sempre in raid condotti da Israele. Fonti mediche hanno riferito a Al Jazeera che il 12 luglio sono stati uccisi almeno 110 palestinesi, 34 dei quali erano in attesa di cibo vicino a un sito di distribuzione di aiuti gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, raid dell’Idf su case e campi profughi: almeno 27 morti

