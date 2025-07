Perotti | Gasperini mi ha cambiato la vita mi aspetto una Roma offensiva

Perotti e Gasperini, un binomio che ha rivoluzionato la mia vita: dal campo alle emozioni più profonde. Oggi, con il primo giorno di ritiro della Roma sotto la guida del tecnico di Grugliasco, si prospetta una stagione all'insegna dell'offensiva. Nonostante le incognite di mercato, l’attesa di vedere la nuova Roma in azione cresce, pronta a scrivere un capitolo entusiasmante. E questa volta, il futuro promette spettacolo.

Primo giorno di scuola per la Roma di Gasperini, che proprio oggi si raduna a Trigoria per l’inizio del ritiro estivo, ancora purtroppo senza i colpi di mercato richiesti dal mister ( novità sull’affare Rios ). Proprio del tecnico di Grugliasco ha parlato l’ex giallorosso Diego Perotti, al Genoa con lui dal 2013 al 2016: “Gli devo tantissimo. Ha modificato il mio modo di vedere non solo il calcio, mi ha cambiato la vita e la carriera. Arrivavo dal Siviglia, ero demotivato e vivevo con la paura di farmi male di nuovo. In più non capivo la lingua. Mi ha fatto rinascere. Ricordo in particolare l’intensità che pretendeva e la sensazione in campo di poter fare almeno due gol a tutti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it