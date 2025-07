Pavimento scuola Pacevecchia Pasquariello e Palladino | Agiamo ora perché è finito anno scolastico

È il momento di agire: il tempo stringe e le scuole di Pacevecchia attendono interventi concreti per garantire sicurezza e qualità. Mentre alcune voci cercano di strumentalizzare la questione, è fondamentale fare chiarezza e concentrarsi sulle vere priorità. La fine dell’anno scolastico si avvicina, e con essa l’opportunità di mettere al primo posto il benessere degli studenti e del personale. È ora di passare ai fatti, perché il cambiamento non può aspettare.

Tempo di lettura: 2 minuti “E’ totalmente falso che l’Amministrazione comunale proceda alla sostituzione della pavimentazione del plesso scolastico di Pacevecchia su sollecitazione della minoranza (LEGGI QUI). Dobbiamo constatare con rammarico, ma purtroppo senza stupore, che si ricorre a infime strumentalizzazioni per rimarcare la propria esistenza sulla scena politica, ma la realtà è assolutamente un’altra”, lo scrivono in una nota l’assessore alle Opere Pubbliche Mario Pasquariello e il delegato all’Istruzione Marcello Palladino. “ Il Comune e i settori Lavori pubblici e Istruzione, su indirizzo del Sindaco e dell’Amministrazione, hanno seguito in maniera attiva e attenta tutta la vicenda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it