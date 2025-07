Segna il rigore poi rimprovera i compagni | il gesto di un bambino | VIDEO

Nel vibrante torneo Givova SoccerExperience, un gesto spontaneo e di grande maturità ha catturato l’attenzione di tutti: dopo aver segnato il rigore decisivo, un bambino ha smesso i festeggiamenti per invitare i compagni a rispettare gli avversari. Un esempio di sportività e fair play che va oltre il calcio, dimostrando come i valori siano il vero goal della vittoria. Guarda il video e lasciati ispirare da questo momento speciale.

Significativo il gesto di un bambino durante il torneo Givova SoccerExperience: ecco cosa è successo dopo un calcio di rigore. Durante il torneo Givova SoccerExperience un bambino si è distinto per il suo gesto da applausi: dopo aver trasformato il rigore decisivo, ha fermato i festeggiamenti dei compagni per invitarli a stringere la mano e congratularsi con gli avversari. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Segna il rigore poi rimprovera i compagni: il gesto di un bambino | VIDEO

In questa notizia si parla di: rigore - gesto - bambino - compagni

9 luglio 2006 Olympiastadion di Berlino. Italia-Francia Finale della Coppa del Mondo Grosso si appresta a calciare il rigore contro Barthez... "Mi giravo e vedevo le facce dei miei compagni: c'era chi tremava, chi piangeva, chi era pronto a scattare" (De Rossi) " Vai su Facebook

Segna il rigore decisivo, poi rimprovera i compagni: il gesto del bimbo è da brividi; Padova: un genitore aggredisce un bambino di dieci anni per un rigore; Lucca, lite con Thauvin per tirare il rigore: il centravanti segna ma i compagni non esultano (e Runjaic lo so.

La fiducia granitica di Szczesny prima del rigore parato a Messi: il ... - La sicurezza del portiere della Polonia traspare da un gesto e da una smorfia che fa poco prima che Messi batta il calcio di rigore. Scrive fanpage.it

Lucca, lite con Thauvin per tirare il rigore: il centravanti segna ma i ... - Lucca, lite con Thauvin per tirare il rigore: il centravanti segna ma i compagni non esultano (e Runjaic lo sostituisce) L'episodio al minuto 29 del primo tempo di Lecce- Come scrive ilmessaggero.it