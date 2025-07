L’orgoglio delle frazioni. C’è Gatta-Querciolese.

Stasera a Felina si accendono i riflettori sul derby tra Gatta Querciolese e la più grande sorpresa tra le qualificate del 73° Torneo della Montagna. Dopo una partenza incerta, il Gatta ha rialzato la testa, inanellando vittorie consecutive e dimostrando di essere un avversario da rispettare. Quale sarà la squadra che conquisterà il prestigioso passaggio alle semifinali? La sfida promette emozioni e colpi di scena imperdibili.

Una big contro la più grande sorpresa fra le qualificate. Il terzo quarto di finale del 73° Torneo della Montagna sbarca stasera a Felina (ore 21.15) con la sfida Gatta-Querciolese, derby fra orgogliose frazioni. Dopo un inizio stentato (kappao su rigore al 90’ col Cavola e pari a reti bianche con la Borzanese), il Gatta ha trovato la quadratura e inserito il turbo inanellando un poker di hurrà ed eliminando (2-1) il Cavola nell’ultimo round del girone grazie ad una prodezza al sette del baby locale Federico Favali. Invece la Querciolese ha svoltato il suo percorso in una settimana, sbarcando nuovamente nella fase finale Dilettanti da cui mancava dall’edizione 2018 e in questa estate super il club biancorosso è stato l’unico a staccare il visto per la seconda fase in tutte e 4 le categorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net