Senza limiti di spesa Mercato record del Como Da Rodriguez a Kuhn già investiti 111 milioni

Il mercato del Como sta scrivendo pagine emozionanti, con investimenti record e un progetto ambizioso che punta in alto. Da Rodriguez a Kuhn, oltre 111 milioni sono stati investiti senza limiti di spesa, dimostrando che questa favola sulle rive del lago è appena agli inizi. La società , forte di numeri solidi e nomi di peso, si prepara a scalare i vertici del calcio italiano. L’avventura sta entrando nel vivo, e il meglio deve ancora venire.

La favola in riva al lago non è finita. Anzi, la sensazione è che si debbano scrivere i capitoli più belli, a partire dai prossimi mesi. L’ambizione del Como stile Hollywood apre le porte ad una scalata verso il balcone della nobiltà calcistica. Non a parole, perché adesso, come la scorsa estate (al ritorno in serie A dopo ben 24 anni di assenza) contano i fatti. I numeri. I nomi. La bellezza e le certezze granitiche di una società che non si pone limiti. Soprattutto di spesa. Solo due giorni fa il club guidato dalla famiglia Hartono ha ufficializzato l’ala destra tedesca Nicolas Kuhn, 25 anni (operazione da 19 milioni di euro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net