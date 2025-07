Panatta | Sinner è un caterpillar vincerà di più alla lunga Alcaraz si diverte di più? Solo apparenza

Nel mondo del tennis, ogni match rivela sfumature sorprendenti e strategie nascoste. Oggi alle 17, la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz promette emozioni intense, con commenti che accendono il dibattito tra passato e presente. L’ex campione Adriano Panatta analizza le differenze tra i due talenti, sfatando miti e puntando i riflettori su chi, davvero, si diverte di più in campo. Ma chi uscirà vittorioso? La risposta sta tutto nel cuore del match.

L'ex tennista Adriano Panatta ha commentato in un'intervista a Libero la finale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma oggi alle 17. Panatta: «Sinner è un caterpillar, Alcaraz si diverte di più? Solo apparenza». Sinner ha sempre subìto negli ultimi cinque incontri contro Alcaraz. « Nel tennis non vuol dire molto, certo puoi soffrire un avversario più di altri ma Jannik è nato in Alto Adige, non ha l'anima latina ». Alcaraz è un giocatore. « Complicato. Non ti dà mai una palla uguale all'altra. Ti mette in difficoltà ma Sinner sa bene tutto questo e avrà pensato a buone contromisure.