PerchéDonald Trump vuole togliere la cittadinanza all’attrice e comica Rosie O’Donnell

Un'idea che scuote il panorama politico e mediatico: Donald Trump avrebbe annunciato di voler revocare la cittadinanza a Rosie O’Donnell, una sua storica rivale. Nonostante una sentenza della Corte Suprema vieti tale azione, le sue dichiarazioni sollevano questioni importanti sul rispetto delle leggi e sui limiti del potere esecutivo. Ma quali sono le motivazioni dietro questa proposta controversa? La risposta potrebbe rivelare molto sulle strategie e le tensioni attuali nel mondo della politica americana.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che sta valutando l’idea di “ togliere ” la cittadinanza statunitense a una sua rivale di lunga data, l’attrice e comica Rosie O’Donnell, nonostante una sentenza decennale della Corte Suprema che proibisce espressamente tale azione da parte del governo. “Dato che Rosie O’Donnell non è nel migliore interesse del nostro Grande Paese, sto seriamente prendendo in considerazione l’idea di revocarle la cittadinanza”, ha scritto Trump in un post sui social media sabato. Ha aggiunto che O’Donnell, che si è trasferita in Irlanda a gennaio, dovrebbe rimanere in Irlanda “se la vogliono”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it