Con questa riconferma, il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo di crescita e rinascita, puntando sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla continuità tecnica. Oddo, con il suo entusiasmo e competenza, rappresenta la scelta ideale per guidare il progetto ambizioso dei rossoneri. La strada verso il ritorno ai vertici è tracciata, e il futuro sembra promettente: nei prossimi mesi, ci aspettiamo grandi risultati e nuovi successi.

Il Milan Futuro riparte da Massimo Oddo. Il tecnico ha rinnovato il contratto con i rossoneri fino al 2027 e sarà dunque lui a guidare la squadra in Serie D. La società conferma di voler dare continuità al progetto: nonostante l’amara retrocessione dalla C ai dilettanti Oddo, nei pochi mesi passati a Milanello la scorsa stagione, ha saputo valorizzare diversi ragazzi e in generale è apparso tra i meno responsabili del fallimento sportivo. Con lui rimarranno in rossonero il vice Marcello Donadoni e pure Mauro Tassotti nel ruolo di collaboratore tecnico. La squadra comincerà il raduno domani, mentre il campionato prenderà il via il 7 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conferme e arrivi. Oddo e Tassotti restano nell’Under 23 rossonera fino al 2027. Prestia e Nuamah nella seconda squadra nerazzurra in C

Milan Futuro, la squadra di Oddo perde nei playout di Serie C! I rossoneri retrocessi in Serie D - Il progetto Milan Futuro di Massimo Oddo si interrompe dopo una sola stagione, con la squadra rossonera che subisce una pesante sconfitta nei playout di Serie C e retrocede in Serie D.

