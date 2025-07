Maceratese su Ambrogi Vrioni tra Urbino e Urbania

La settimana si preannuncia decisiva per il mercato della Maceratese, tra trattative avviate e obiettivi ambiziosi. Con Lorenzo Sabattini pronto a vestire il biancorosso e accordi avanzati con il Perugia per Ambrogi, la società lavora intensamente per rinforzare la rosa. Tuttavia, il percorso non è ancora definito per tutti i profili, come nel caso di Neglia, e l’attesa per l’ufficialità di Riccardo Papa si fa emozionante. L’estate dei biancorossi si conclude con grande entusiasmo e nuove sfide.

Sarà la settimana del centrocampista Lorenzo Sabattini alla Maceratese, il discorso con il Grosseto è molto avanzato e si pensa che nei prossimi giorni si arriverà a definire la questione. Capitolo Samuele Neglia, il giocatore piace ma non solo al club biancorosso per cui il cammino non sarà semplice. Sono a buon punto i colloqui con il Perugia per il mediano Andrea Ambrogi (2006), mentre manca solamente l’ufficialità per l’ala Riccardo Papa, anche lui 2006. Il Castelfidardo ha tesserato il jolly Emiliano Bugari, è un 2005 cresciuto nella Giovane Ancona. L’ Urbania blinda la porta ufficializzando l’arrivo di tre portieri, tutti under classe 2007, si tratta di Thomas Monte (ex Falco Acqualagna), Andrea Ferri (ex Csi Delfino Fano) e Jacopo Casadei (ex Under 21 San Marino Academy). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maceratese su Ambrogi. Vrioni tra Urbino e Urbania

In questa notizia si parla di: maceratese - ambrogi - vrioni - urbino

