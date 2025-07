Da bambino a San Siro per tifare oggi sogna il Milan di Allegri | chi è Ardon Jashari

Da bambino a San Siro, il sogno di tifare il Milan di Allegri si avvicina: tra i protagonisti c’è Ardon Jashari, il giovane svizzero che promette grandi cose. Vincitore dell’MVP nel campionato belga con il Bruges, è pronto a fare il grande salto e a cambiare le sorti del centrocampo rossonero. Ma in campo, come si comporta? Scopriamolo insieme!

