Milano arrestato 16enne iraniano per propaganda e apologia di terrorismo

Un grave episodio scuote Milano: un 16enne iraniano è stato arrestato con l'accusa di propaganda e apologia di terrorismo. La sua attività online, ricca di contenuti estremisti e riferimenti a attentati jihadisti, ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno agito prontamente per tutelare la sicurezza pubblica. Questa vicenda evidenzia quanto sia importante vigilare sui social e prevenire la radicalizzazione tra i giovani. La lotta contro il terrorismo digitale continua a essere una priorità.

Propaganda e addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dal mezzo telematico. È questo il reato con cui un ragazzo di 16 anni, di origini iraniane e residente in provincia di Milano, è stato arrestato dalla polizia. Al termine delle indagini, gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 16enne, che sui social pubblicava numerosi contenuti sugli attentati di matrice jihadista, sull'addestramento e l'incitamento al martirio, inviando ai followers link diretti ai siti di propaganda dell'Isis. L'inchiesta è stata condotta dalla Sezione antiterrorismo internazionale della Digos di Milano, in sinergia con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione (Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno, Aisi e Aise). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, arrestato 16enne iraniano per propaganda e apologia di terrorismo

