Rappresenterà l' Italia ai Mondiali di pattinaggio sincronizzato per Giulia diploma con lode all' Itaer | La disciplina dell' atleta si riflette anche nello studio

Giulia Mandalà, talento straordinario del pattinaggio sincronizzato, rappresenterà l’Italia ai Mondiali grazie alla sua dedizione e passione. Ma il suo impegno non si ferma sull’ ice: tra esami e studio, si distingue anche nell’ambito scolastico, diplomandosi con lode all’Itaer e frequentando il corso 'Condizione del mezzo aereo'. La sua vita, intreccio di sport e studi, le ha già regalato grandi soddisfazioni, e ad ottobre avrà la possibilità di brillare ancora di più.

Parteciperà ai campionati mondiali di pattinaggio in Cina, la giovane atleta Giulia Mandalà ricevuta in Comune - trasformato in un'ispirante esempio di dedizione e talento, aprendo le porte a nuove sfide e successi internazionali.

