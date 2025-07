Nomadi | esce il live dal Teatro dal Verme

musica dal vivo, infatti, cattura l’essenza autentica del gruppo, creando un’esperienza unica e coinvolgente per i fan di ogni generazione. Con “Live dal Teatro Dal Verme”, i Nomadi svelano un nuovo capitolo della loro storia, celebrando la passione e l’energia che li hanno sempre contraddistinti. Preparati a rivivere le emozioni di un concerto indimenticabile, perché questa uscita rappresenta il cuore pulsante della loro musica.

NOVELLARA – Dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo, i Nomadi tornano con un nuovo, attesissimo live che sarà disponibile dal 19 settembre in doppio vinile, formato digitale e cd. L’album è già disponibile in pre-order in tutti i retailer fisici e digitali. Questo lavoro rappresenta molto più di una semplice uscita discografica: è un ritorno alle origini, un tributo alla dimensione che da sempre rappresenta l’anima dei Nomadi – il live. La band, che ha fatto della musica dal vivo la sua essenza e il suo motore creativo, regala al pubblico un album carico di emozione, energia e verità. È il primo live con Yuri Cilloni alla voce, che negli ultimi anni ha saputo raccogliere e rinnovare l’eredità storica del gruppo, e con la new entry Domenico Inguaggiato alla batteria, nuova forza ritmica che aggiunge freschezza e intensità al suono Nomadi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it