Ritrovato vivo Allan Bernard Ganao il bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia | Sta bene

Dopo la seconda notte di ricerche senza sosta, è stato trovato vivo Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì alle 19.15 dal camping ‘Por la Mar’ di Latte, frazione di Ventimiglia. Il piccolo Allan, portato in braccio dai soccorritori, è stato accolto da un lungo applauso della piccola folla che si era radunata nella piazzetta di Latte, in attesa di notizie. L’annuncio del ritrovamento e delle sue buone condizioni di salute ha commosso molti dei presenti. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato ritrovato su una collina alle spalle del paese. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it