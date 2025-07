Allan è vivo dopo 36 ore di ricerche

Dopo 36 ore di intense ricerche, Allan Bernard Ganao, il bambino filippino scomparso venerdì scorso a Latte, è stato finalmente ritrovato vivo e in buona salute. Rifugiato in un casolare di collina, il suo ritrovamento porta sollievo e speranza tra i familiari e le forze dell'ordine. Le indagini si concentrano ora sulla Fiat Punto bianca e sul testimone che ha variato la sua versione. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli che potrebbero fare chiarezza.

9.35 Allan Bernard Ganao, il bambino filippino di 5 anni scomparso venerdì in un camping di Latte, frazione di Ventimiglia, è stato trovato. E'vivo e sta bene. Era in un casolare in una collina alle spalle di Latte. Le indagini mirano su una Fiat Punto bianca (sequestrata) di proprietà dell' uomo che per ultimo ha visto Allan.Sentito come testimone, ha cambiato versione:prima ha sostenuto di aver accompagnato a piedi il piccolo oltre la strada fino al bivio, poi ha ammesso di averlo fatto salire sulla sua vettura.