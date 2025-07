Ventimiglia pista inquietante dietro la scomparsa del piccolo Allen | il terribile sospetto

La scomparsa di Allen Bernard Ganao sta scuotendo Ventimiglia, alimentando sospetti inquietanti sulla pista dietro il suo misterioso allontanamento. Il bambino di cinque anni, residente a Torino, è sparito nel nulla mentre si trovava con la famiglia in un campeggio locale. Mentre le ricerche si intensificano e il tempo scorre, cresce l’angoscia tra i cittadini e le autorità , che si interrogano su un possibile terribile segreto nascosto dietro questa sparizione.

Un bambino di soli cinque anni è scomparso nel nulla da ormai due giorni, e con il passare delle ore l’angoscia cresce. Si chiama Allen Bernard Ganao, non Alain come inizialmente riportato, ed è un bimbo di origini filippine ma di cittadinanza italiana, residente a Torino. Il piccolo si trovava con la famiglia nel campeggio “Por la Mar” di Latte, una frazione di Ventimiglia, quando venerdì sera intorno alle 19 è stato visto per l’ultima volta. Stava saltellando felice lungo la strada che costeggia il campeggio, poi più nulla. Di lui si sono perse le tracce e le ricerche, frenetiche, non hanno ancora portato ad alcun risultato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: ventimiglia - allen - pista - inquietante

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra che il caso di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso misteriosamente a Ventimiglia, sia avvolto da più dubbi che certezze.

Un attimo, poi è sparito.... Ventimiglia, pista inquietante dietro la scomparsa del piccolo Allen: il terribile sospetto.

Allen scomparso dal camping a Ventimiglia, il dolore del papà: «Stavamo montando la tenda, a un tratto non c'era più» - Allen Bernard Ganao, 5 anni, è scomparso nella sera di venerdì 11 luglio mentre era in vacanza con la sua famiglia nel ponente ligure, presso il camping 'Por la Mar' ... Secondo msn.com

Allen, il bimbo scomparso è stato trovato: è vivo. Due notti da solo in campagna. Il padre: «Montavo la tenda, non l'ho più visto» - Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19. Da ilmessaggero.it