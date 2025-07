Ritrovato Allen il bimbo di 5 anni scomparso venerdì in Liguria | è vivo

Dopo giorni di angoscianti ricerche, la notizia tanto attesa: Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì in Liguria, è stato ritrovato vivo. Le intense operazioni, condotte da squadre di professionisti e volontari, hanno portato alla scoperta del piccolo nell’area di Latte, frazione di Ventimiglia. La sua sicurezza ora rappresenta una vittoria di speranza e solidarietà, dimostrando che l’unione fa davvero la forza nei momenti più difficili.

Le ricerche del piccolo Allen, di 5 anni, non si sono mai fermate, nemmeno nella notte. Diverse squadre di professionisti e volontari hanno battuto a tappeto l'area di Latte, frazione di Ventimiglia, dove il piccolo è scomparso venerdì mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori. Il bimbo, che rientra nello spettro dell'autismo, è nato a Torino da una famiglia filippina ed è bastato un attimo di distrazione perché facesse perdere le sue tracce dal campeggio in cui era appena arrivato con la famiglia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza lo inquadrano mentre esce dalla piazzola saltellando, arriva in strada, e da quel momento fa perdere le sue tracce.

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra che il caso di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso misteriosamente a Ventimiglia, sia avvolto da più dubbi che certezze.

