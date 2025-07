Il Fenerbahçe prende Brown e sfotte il Milan | pizza? No kebab

Il mercato estivo è sempre una montagna russa di emozioni, e questa volta il Fenerbahçe ha deciso di divertirsi a modo suo. Archie Brown, accostato al Milan di Allegri, ha scelto invece i turchi di Mourinho, che hanno conquistato la scena con un'offerta irresistibile. Ma la vera chicca? Il club di Istanbul ha celebrato l'acquisto con un video ironico, sfottendo il Milan e lasciando tutti senza parole. E questa non è che l'inizio di un’estate ricca di colpi di scena.

Il terzino Archie Brown sembrava a un passo dal Milan di Allegri, ma alla fine ha scelto i turchi allenati da Mourinho, che hanno chiuso l'operazione offrendo pochi milioni in più dei rossoneri. Dopo il danno, però, è arrivata pure la beffa: il club di Istanbul ha annunciato l'ingaggio dell'esterno con un video ironico, con tanto di sfottò al Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Fenerbahçe prende Brown e sfotte il Milan: pizza? No, kebab...

Milan, nuova pista per il dopo Theo: niente Brown, occhi su Bard - Il Milan non si ferma e continua a cercare il rinforzo perfetto per la fascia sinistra, dopo aver salutato Theo Hernandez e visto sfumare Archie Brown.

