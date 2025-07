Sabato notte a Como e provincia | ambulanze per alcol e un’aggressione in città

Sabato notte a Como e provincia si sono susseguiti interventi di emergenza, tra alcol e aggressioni, nel cuore di una città ancora scossa dalla tragica perdita della giovane turista olandese. La notte tra il 12 e il 13 luglio ha visto il servizio 118 impegnato in numerose operazioni, evidenziando una crescente necessità di attenzione e di intervento rapido. Una situazione che richiede riflessione e azioni concrete per garantire la sicurezza di tutti.

Dopo la giornata che ha visto la morte della giovane turista olandese per uno scontro tra barche, nella notte tra ieri sabato 12 luglio e oggi domenica 13, il servizio di emergenza 118 ha gestito ancora diversi interventi su tutto il territorio comasco, con particolare attenzione ai casi di.

