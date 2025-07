Marianella a Sky | Mi chiedo se l’Inter non stia valutando la cessione di uno tra Thuram e Lautaro per il mercato Nkunku?

Massimo Marianella, da sempre osservatore attento del calciomercato, analizza le strategie dell’Inter in questa sessione estiva, svelando possibili svolte e decisioni che potrebbero cambiare le carte in tavola. Tra le ipotesi più intriganti, si discute di una possibile cessione di Thuram o Lautaro, nel tentativo di puntare forte su Nkunku. Ma cosa sceglierà davvero l’Inter? Resta da scoprire quale sarà la mossa più strategica dei nerazzurri.

Marianella ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato condotto dall’Inter in questa sessione estiva: ecco le sue parole sui nerazzurri. L’ Inter continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, in particolare nel reparto offensivo, ma c’è chi invita alla cautela. Negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha analizzato in modo critico e lucido le ultime scelte della dirigenza nerazzurra, soffermandosi sull’attuale composizione dell’attacco e sulle possibili implicazioni tattiche e gestionali. Secondo Marianella, la squadra allenata da Cristian Chivu rischia di ritrovarsi con “una punta di troppo”. 🔗 Leggi su Internews24.com