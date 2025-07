Le altre di B. La cadetteria si mette al lavoro.

Il calcio di Serie B si fa sempre più vibrante: mentre il Modena si prepara, anche Venezia e Palermo iniziano la loro avventura pre-stagionale. Stroppa e Inzaghi sono pronti a plasmare le proprie squadre, segnando l’inizio di una nuova emozionante stagione cadetta. Questo weekend promette grandi sfide e tante sorprese, perché il vero spettacolo sta per cominciare e noi siamo qui per seguirlo passo dopo passo.

Non sarà solo il Modena a radunarsi oggi, perché questo fine settimana è, di fatto, quello iniziale per diversi club che giocheranno il prossimo campionato cadetto. Oggi si radunano infatti anche due delle grandi probabili protagoniste della prossima stagione, vale a dire il nuovo Venezia di Stroppa, che partirà immediatamente per il ritiro di Falcade, e il Palermo di Filippo Inzaghi, che sino al primo giorno di agosto si allenerà a Saint Vincent e Chatillon, dove il club rosanero punta ad accogliere, appena possibile, anche il gialloblù Palumbo. Domani sarà la volta dello Spezia, che si radunerà a Follo e partirà il 18 per Santa Caterina, in Alto Adige, del Bari (che poi mercoledì salirà a Roccaraso) e della Carrarese, che martedì andrà in ritiro a Pontremoli, dove resterà sino al 25 luglio, per poi svolgere la seconda fase a Caldaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net