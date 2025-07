Nave armata di missili Kalibr nel Mediterraneo | la mossa di Mosca che preoccupa la Nato

La presenza di tre navi da guerra russe nel cuore del Mediterraneo, tra cui una potente portaerei armata con missili Kalibr, solleva nuove preoccupazioni per la NATO e gli alleati dell’area. Questa mossa strategica di Mosca, comunicata dalla Marina ucraina, rappresenta un chiaro segnale di forza e intimidazione. La domanda ora è: quali ripercussioni avrà questa escalation sulla stabilità regionale e globale?

La Russia ha dispiegato tre unità navali da guerra nel Mar Mediterraneo, tra cui una portaerei armata con missili da crociera Kalibr. Lo ha reso noto oggi la Marina militare ucraina, citata da RBC-Ucraina. Secondo il comunicato ufficiale, la portaerei in questione sarebbe in grado di lanciare una salva di quattro missili Kalibr, una delle armi di punta del sistema missilistico russo. " Attualmente nel Mediterraneo si trovano tre navi da guerra nemiche, inclusa una piattaforma missilistica navale ", si legge nella nota. Parallelamente, la Marina ucraina segnala che nessuna unità russa è presente questa mattina né nel Mar Nero né nel Mar d’Azov, due aree da mesi monitorate con attenzione per la loro rilevanza strategica nel conflitto in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it