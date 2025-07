Zazzaroni | Il Como è una splendida anomalia un modello che investe 100 milioni Le big invece sono in difficoltà Inter Milan e Juve hanno questi problemi

Zazzaroni descrive il Como come una splendida anomalia nel calcio italiano, un modello che investe 100 milioni di euro, sfidando le logiche tradizionali. Mentre le grandi si trovano in difficoltà , questa realtà emerge come esempio di innovazione e coraggio. In un panorama fatto di debiti, attese e equilibrismi, il Como rappresenta una ventata di novità e speranza per il calcio nostrano, dimostrando che anche le piccole realtà possono fare la differenza.

Zazzaroni: «Il Como è una splendida anomalia, un modello che investe 100 milioni. Le big invece sono in difficoltà .». L'analisi Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni dipinge un affresco critico e lucido del calciomercato italiano, un panorama di «piccole e grandi miserie, di debiti vecchi e nuovi, attese e equilibrismi».

