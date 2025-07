Maltempo la sfuriata dei temporali colpirà anche la Lombardia Poi il caldo africano

Prepariamoci a un'estate all'insegna di contrasti: dopo il caldo africano, la Lombardia si prepara a ricevere una potente sfuriata di temporali, con pioggia abbondante, venti impetuosi e possibili grandinate. La perturbazione, proveniente dal Nord Atlantico, promette di sconvolgere il tempo e mettere alla prova la nostra resilienza. Resta aggiornato: le condizioni meteo di oggi potrebbero riservare sorprese imprevedibili e intensi fenomeni atmosferici.

Milano – Una sfuriata temporalesca in arrivo sulla Lombardia e il Nord Italia. La perturbazione prevista per oggi, domenica 13 luglio, sarà segnata da pioggia abbondante e venti forti ma non si escludono grandinate e nubifragi. Un’ondata di maltempo determinata dall’improvviso arrivo di correnti più fresche da Nord Atlantico. L'interazione tra masse d'aria diverse aumenterà il rischio di temporali particolarmente forti in grado di persistere sulle stesse zone per molte ore, scaricando al suolo enormi quantità di pioggia. Le zone maggiormente a rischio saranno soprattutto Alpi, Prealpi e vicine pianure di Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Liguria di centro e di Levante, Toscana e Lazio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltempo, la sfuriata dei temporali colpirà anche la Lombardia. Poi il caldo africano

In questa notizia si parla di: maltempo - sfuriata - temporali - lombardia

