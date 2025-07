Gaza almeno 27 morti nei raid di oggi | tra loro anche bambini

La zona di Gaza piange un’altra giornata di violenza con almeno 27 vittime, tra cui bambini innocenti, colpite da raid aerei israeliani. Le immagini di distruzione e dolore si moltiplicano, mentre il bilancio delle vittime sale rapidamente. La crisi si fa sempre più devastante, sottolineando la drammatica urgenza di trovare una via verso la pace e la sicurezza per tutti i civili coinvolti.

La Protezione Civile della Striscia di Gaza ha segnalato almeno 27 palestinesi, tra cui bambini, uccisi oggi in attacchi aerei israeliani. Secondo un portavoce di questa organizzazione di primo soccorso, gli attacchi, effettuati prima dell’alba e nelle prime ore del mattino, hanno colpito in particolare abitazioni e campi profughi. Mentre è salito ad almeno 110 palestinesi uccisi il bilancio degli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gaza, almeno 27 morti nei raid di oggi: tra loro anche bambini

In questa notizia si parla di: almeno - gaza - bambini - morti

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Almeno 67 bambini morti di malnutrizione a #Gaza, 650mila a rischio Vai su X

Raid israeliani dall'alba su Gaza: almeno 24 morti, tra cui donne e bambini >> https://buff.ly/lEozrJL Vai su Facebook

Almeno 55 morti in raid israeliani su Gaza, anche donne e bambini; Protezione Civile di Gaza, almeno 27 morti in raid oggi; Gaza, Israele spara sulla folla: uccise oltre 30 persone in attesa di aiuti. Media: «Hamas rifiuta proposta del Qatar.

Protezione Civile di Gaza, almeno 27 morti in raid oggi. Ieri 110 morti - Gli attacchi, effettuati prima dell'alba e nelle prime ore del mattino, hanno colpito in particolare abitazioni e campi profughi (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Protezione Civile di Gaza, almeno 27 morti in raid oggi - La Protezione Civile della Striscia di Gaza ha segnalato almeno 27 palestinesi, tra cui bambini, uccisi oggi in attacchi aerei israelian Secondo un portavoce di questa organizzazione di primo soccorso ... Riporta ansa.it