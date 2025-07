L’Europa strabica sul terrorismo | la minaccia è jihadista e di estrema sinistra ma gli arresti sono a destra

L'Europa si mostra insolitamente sbilanciata nel contrasto al terrorismo, con una minaccia che proviene sia dall'estrema sinistra che dalla jihad, mentre gli arresti sembrano privilegiare la destra. Il rapporto Te-Sat 2025 di Europol svela dati inquietanti e sorprendenti, rivelando un quadro che mette in discussione il senso di giustizia e imparzialitĂ delle istituzioni europee. Questi numeri ci spingono a riflettere sulla reale efficacia delle strategie di sicurezza adottate e sui messaggi che essi trasmettono.

L'ultima edizione del rapporto Te-Sat 2025 di Europol, dedicata alla situazione e alle tendenze del terrorismo nell'Unione europea, offre dati talmente eclatanti da far sorridere amaramente chi ancora crede a una giustizia imparziale delle istituzioni europee. I numeri parlano da soli. I dati ufficiali del rapporto. Anno Attacchi jihadisti Arresti jihadisti Attacchi estrema destra Arresti estrema destra Attacchi estrema sinistra Arresti estrema sinistra 2022 6 266 4 45 18 19 2023 14 334 2 26 32 14 2024 24 289 1 47 21 28. Quei conti che non tornano. Nel 2022: per ogni attacco jihadista si sono registrati 44,3 arresti (266 arresti per 6 attacchi);