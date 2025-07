Soverato arrestato titolare di negozio di cannabis light | sequestrati oltre 2,5 kg di droga

A Soverato, l'attenzione delle forze dell'ordine si è concentrata su un negozio di cannabis light, dove i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio arsenale di droga. Durante una perquisizione, sono stati sequestrati oltre 25 kg di hashish e marijuana, con il titolare arrestato e messo sotto indagine. Un intervento che mette in luce le intricanti dinamiche del traffico di sostanze stupefacenti nel territorio.

I Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato un uomo, titolare di un negozio di "cannabis light" ritenuto gravemente indiziato di aver detenuto ai fini di successiva vendita sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana. A seguito di perquisizione dell'attività commerciale sono state rinvenute: 777,00 grammi di sostanza stupefacente del tipo "hashish", suddivisi in 15.

