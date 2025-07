Le pillole di Polly | recensione di Molto obbligato Jeeves di P G Wodehouse

Nel mondo di Polly e delle sue irresistibili pillole di saggezza, ci immergiamo in un'affascinante rilettura di "Molto obbligato Jeeves" di P.G. Wodehouse. Qui, il destino si diverte a tessere trame imprevedibili, mettendo alla prova un milionario sfortunato e suo fedele servitore. Una storia che svela come l’ironia del fato possa trasformare anche le situazioni più semplici in avventure indimenticabili, lasciandoci con il desiderio di scoprire cosa succede...

Talvolta, il destino beffardo sceglie in modo del tutto arbitrario uno sfortunato malcapitato e si diverte a tormentarlo. Così, accade che un povero milionario, ingiustamente preso in antipatia dalla sorte malevola, si trovi a dover affrontare delle traversie alle quali è del tutto impreparato. Queste tribolazioni possono diventare dure al punto che avrebbero intenerito il cuore perfino del compianto Shakespeare, che non sarebbe arrivato a far struggere così tanto i suoi personaggi nemmeno nella più drammatica delle sue tragedie. Peccato che Bertram Wilberforce Wooster, il trepidante gentiluomo inviso alla sorte di cui si sta parlando, non si ricordi nemmeno uno dei versi immortali dell’esimio Bardo di Avon, che pure è un suo illustre connazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Molto obbligato, Jeeves” di P. G. Wodehouse

