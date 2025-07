Cicloturismo approda in Campania il viaggio di Dino Naglieri e Leonardo Cavazzi

Il cicloturismo conquista la Campania: Dino Naglieri e Leonardo Cavazzi, due appassionati esploratori su due ruote, proseguono il loro straordinario viaggio tra Calabria e Basilicata, dopo aver superato 600 km di avventure. La loro passione per l’Italia si traduce in un percorso emozionante che culminerà a Sondrio, passando per paesaggi mozzafiato e incontri indimenticabili. Un viaggio che unisce scoperta, natura e cultura, dando vita a un’avventura da seguire passo dopo passo.

Approda in Campania il progetto cicloturistico di Dino Naglieri e Leonardo Cavazzi. La tappa di oggi attraverso Calabria, Basilicata e Campania. Hanno già percorso più di 600 chilometri. Oggi lasceranno la Calabria, attraverseranno la Basilicata e approderanno in Campania. Leonardo Cavazzi e Dino Naglieri, i due cicloturisti che attraverseranno tutta l’Italia, con tappa finale a Sondrio, ieri sera hanno fatto tappa a Scalea. Hanno percorso in bici il tratto da Vibo Valentia. Questa mattina sono ripartiti all’alba da Scalea per approdare a Sapri, in Basilicata e proseguire in direzione del Parco nazionale del Cilento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

