Calciomercato Inter l'Olympiacos fa sul serio per Tomas Palacios | le ultime sulla trattativa tra i greci ed i nerazzurri

L'orizzonte di Tomas Palacios si amplia: l'Olympiacos mostra un forte interesse per il talento argentino, puntando deciso sul giovane difensore dell'Inter. Dopo una stagione complessa in nerazzurro, il 2003 potrebbe trovare nuovi stimoli in Grecia, mentre Marotta valuta le uscite strategiche per rafforzare la rosa. La trattativa tra i nerazzurri e i greci si fa sempre più concreta, aprendo scenari interessanti per il futuro del calciomercato interista.

Calciomercato Inter, Marotta studia alcune trattative in uscita: l’Olympiacos è in pole position per l’argentino Tomas Palacios. Dopo una stagione difficile, per Tomas Palacios potrebbe essere giunto il momento di trovare una nuova destinazione in Europa. Il giovane difensore centrale classe 2003 è stato inserito nel calciomercato Inter in quanto non è riuscito a ritagliarsi spazio sotto la guida di Simone Inzaghi, venendo poi girato in prestito al Monza nel mercato di gennaio. Nonostante alcune apparizioni, incluso uno scorcio di Mondiale per Club, Palacios non ha trovato continuità e ora la dirigenza nerazzurra è alla ricerca della soluzione migliore per proseguire nel suo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, l’Olympiacos fa sul serio per Tomas Palacios: le ultime sulla trattativa tra i greci ed i nerazzurri

GermanGarciaGrova () - L’#Olympiacos ha aperto i contatti per Tomás #Palacios. Il difensore centrale argentino ha diverse squadre interessate in Europa. L’#Inter è disposta a trattare. Vai su X

