Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2025 ore 09 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le news sul traffico nella regione Lazio. Oggi, 13 luglio 2025 alle ore 09:25, il traffico si presenta generalmente fluido sulle principali arterie autostradali, con alcune segnalazioni di criticità. Si segnala un veicolo in avaria sulla Roma-Napoli e la chiusura dell'entrata di Torrenova sulla A1, a causa di lavori. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti tempestivi e consigli utili per i vostri spostamenti.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali autostrade della Regione Tuttavia segnaliamo solo uno roma-napoli un Veicolo in avaria 3 Kn 124 Il Bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione Napoli mentre sulla A1 diramazione Roma sud è chiuso l'entrata allo svincolo di Torrenova per lavori a Federico Di Lernia Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento

