Calciomercato Juve salgono le quotazioni di questo centrocampista | il punto sulle possibili operazioni in entrata per sostituire Douglas Luiz

L'attenzione del calciomercato Juventus si concentra sempre più su Valentin Rongier, il centrocampista francese in forza al Marsiglia. Con le sue prestazioni di alto livello in Ligue 1, il suo nome sta salendo nelle quotazioni bianconere, alimentando speranze e rumors tra tifosi e addetti ai lavori. La Juventus è pronta a muoversi per rafforzare il reparto mediano e sostituire Douglas Luiz: scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le possibili operazioni in vista.

Calciomercato Juve, salgono le quotazioni di questo centrocampista: le ultime sulle mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juve continua a monitorare diversi profili per rinforzare il centrocampo, e l'ultimo nome emerso in queste ore è quello di Valentin Rongier, centrocampista francese attualmente in forza al Marsiglia. Il giocatore, che si è messo in luce con prestazioni di alto livello in Ligue 1, rappresenta una delle alternative per il reparto mediano bianconero, che cerca qualità e esperienza. Rongier è un centrocampista completo, con una buona visione di gioco e una solida capacità di recupero palla, caratteristiche che lo rendono un obiettivo interessante per Igor Tudor, che sta cercando un giocatore che possa contribuire al gioco di costruzione e alla protezione della difesa.

Tonali si allontana dalla Juve: secondo La Gazzetta dello Sport, il Newcastle non apre all'addio Salgono le quotazioni di Ederson, ma l'Atalanta batte cassa ? #Juve #Calciomercato #SpazioJ Vai su Facebook

