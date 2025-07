Concerto sul fiume a Loro Ciuffenna

Il suggestivo scenario delle Massette sul torrente Ciuffenna si trasforma in un palco naturale per il tradizionale “Concerto sul Fiume”, appuntamento imperdibile della terza settimana di Orientoccidente. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, promette di incantare il pubblico con note coinvolgenti e atmosfere uniche in un luogo davvero inusuale. Prepariamoci a vivere una serata magica all’insegna della musica e dell’incanto, in un contesto che rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti.

Arezzo, 13 luglio 2025 – Si apre a Loro Ciffenna la terza settimana di Orientoccidente con l’ormai tradizionale “Concerto sul fiume”, uno dei momenti più partecipati del festival arrivato alla quarta edizione: il prossimo martedì 15 luglio alle ore 21.30, in uno scenario sperimentale e in un luogo veramente inusuale come i sassi delle Massette sul torrente Ciuffenna (nella zona oltre l’Auditorium), il Comune di Loro e la Materiali Sonori presentano il concerto del cantautore Cristiano Godano. Conosciuto come frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica rock italiana in oltre 30 anni di attività, Godano è un artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerto sul fiume a Loro Ciuffenna

In questa notizia si parla di: concerto - fiume - ciuffenna - luglio

'Un fiume di musica' omaggia il grande Lucio Dalla con il concerto 'La settima luna' - Giovedì 5 giugno, il Molo Wunderkammer si trasformerà in un palcoscenico incantevole per "Un fiume di musica", celebrando il leggendario Lucio Dalla.

Mancano solo 10 giorni all'appuntamento con Cristiano Godano - Il Concerto sul Fiume - il 15 luglio alla Filanda Loro Ciuffenna, Arezzo. Prendi subito il biglietto su OOOH.Events, non fartelo raccontare! https://oooh.events/evento/cristiano-godano-il-concerto-s Vai su Facebook

Concerto sul fiume a Loro Ciuffenna; Orientoccidente, il Festival delle culture che si confrontano: Rondelli, Fink, Bisio e Turci tra i protagonisti; Estate coi big di Orientoccidente. Bisio, Rondelli, Flame Parade e Godano dei Marlene Kuntz.

Concerto sul fiume a Loro Ciuffenna - Arezzo, 13 luglio 2025 – Si apre a Loro Ciffenna la terza settimana di Orientoccidente con l’ormai tradizionale “Concerto sul fiume”, uno dei momenti ... Scrive lanazione.it

In mezzo scorre il fiume: nel weekend due appuntamenti a Cotignola e Bagnara - In mezzo scorre il fiume, festival itinerante diretto da Luisa Cottifogli, il 5 e il 6 luglio entra nel vivo della sesta edizione. Come scrive ravennanotizie.it