Volterra | per la messa in sicurezza della viabilità la Provincia sborsa 2,4 milioni di euro

La Provincia di Pisa investe 24 milioni di euro per mettere in sicurezza la viabilità a Volterra, un impegno significativo che testimonia la volontà di tutelare e valorizzare il territorio. Con interventi costanti e mirati, si mira a garantire strade più sicure e resilienti per residenti e visitatori. Un passo importante verso un futuro di maggiore sicurezza e sviluppo locale, rafforzando il legame tra comunità e territorio.

Proseguono in maniera costante gli interventi della Provincia di Pisa sul territorio di Volterra e in generale sul Monte Volterrano. "Stiamo intervenendo con lavorazioni e lavori di somma urgenza complessivi del valore di circa 2.4 milioni di euro" afferma il presidente dell'ente Massimiliano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

