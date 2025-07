Quando tutto il resto manca | trovare Dio nel vuoto – di José Carlos Enríquez Díaz

quando tutto il resto manca, trovare Dio nel vuoto diventa un percorso di riscoperta e speranza. Nei momenti più difficili, quando la fede sembra vacillare e il cuore è avvolto dall’oscurità, è proprio in quell’aridità che si aprono le porte a una comprensione più profonda del divino. Come dice Henri Nouwen, solo chi ha sofferto può veramente curare. E così, anche nel silenzio e nella desolazione, possiamo scoprire che Dio è sempre presente, anche quando tutto sembra perduto.

Ci sono momenti in cui persino pregare sembra inutile. Non perché non credi, ma perché non hai più la forza di credere. È questo luogo arido, senza senso, dove persino il tuo corpo sembra portare la tristezza. È il luogo oscuro dell'anima, dove il mondo diventa distante, il futuro irrilevante e il presente un peso che rende difficile respirare. Henri Nouwen ne « Il guaritore ferito » afferma che solo chi ha sofferto può curare. Che Dio stesso guarisce non dall'alto, ma a partire dalla ferita. Dall'abbandono della croce. Dal «perché mi hai abbandonato?», la preghiera di chi non ce la fa più. Dio non si sottrae al dolore umano: lo abita.