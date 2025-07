Ciclista investito e portato in ospedale in codice rosso

Un grave incidente a Villafranca di Verona ha scosso la serata di sabato: un ciclista è stato investito e trasportato in ospedale in codice rosso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica. La comunità attende con apprensione aggiornamenti sulle condizioni del ferito e sulla ricostruzione dell’accaduto, che potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza stradale locale.

Una persona è stata condotta d'urgenza in ospedale nella serata di sabato, in seguito ad un incidente avvenuto a Villafranca di Verona. Stando a quanto appreso, erano da poco passate le ore 21, quando un ciclista è stato investito in viale Postumia, con una dinamica al vaglio delle forze. 🔗 Leggi su Veronasera.it

