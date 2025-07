Inter la richiesta di Chivu alla dirigenza | serve un altro rinforzo in un ruolo preciso

Cristian Chivu, con la sua visione strategica, ha avanzato una richiesta precisa alla dirigenza nerazzurra: serve un rinforzo fondamentale in un ruolo chiave. Nonostante gli acquisti recenti di Sucic, Luis Henrique e Bonny abbiano rafforzato diversi settori, l’Inter ha ancora bisogno di un elemento che possa fare la differenza. La domanda ora è: riuscirà la società a soddisfare questa esigenza e completare il roster per affrontare al meglio la stagione?

Cristian Chivu ha espresso una richiesta precisa alla dirigenza nerazzurra: vuole un calciatore in un ruolo particolare Cristian Chivu non è pienamente soddisfatto del mercato. Fin qui Marotta ed Ausilio hanno acquistato tre calciatori investendo di fatto tutto il budget a disposizione per l’estate, ben 60 milioni di euro. Sucic, Luis Henrique e Bonny hanno rinforzato centrocampo, corsie esterne ed attacco dell’Inter ma la dirigenza nerazzurra continuerà a lavorare sul mercato. I fondi dovranno arrivare dalle cessioni, ecco perché vi sono diverse situazioni da risolvere: prima su tutte quella relativa ad Hakan Calhanoglu, sedotto dal Galatasaray e pronto a trasferirsi ad Istanbul. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, la richiesta di Chivu alla dirigenza: serve un altro rinforzo in un ruolo preciso

Meeting di mercato a sorpresa anche ieri tra la dirigenza dell'Inter e il suo allenatore Cristian Chivu. ? Entrato in sordina, l'allenatore nerazzurro ha trascorso un po' di ore in casa nerazzurra per cercare di fare un punto della situazione che permetta

