Golden Age | l’alba del fumetto supereroico

Probabilmente quel forzuto, Superman, ha segnato l’inizio di un’epoca d’oro per il mondo dei fumetti, dando vita a un’icona che avrebbe ispirato generazioni di supereroi. È in quel momento magico, tra le pagine di Action Comics #1, che nasce il mito del superpotere e della giustizia, gettando le fondamenta di un universo narrativo che ancora oggi conquista il cuore di milioni di lettori.

Alieni cresciuti tra noi, supersoldati creati in laboratorio e giustizieri svolazzanti. Oggi questi personaggi sono all’ordine del giorno, ma questa mitologia moderna che domina il mondo dei comics si è formato nella prima metà del secolo scorso, sul finire degli anni ’30, quando nelle edicole americane compare un forzuto eroe che sulla copertina di Action Comics #1 solleva come niente fosse una pesante automobile. Probabilmente quel forzuto alieno non immaginava che il suo gesto sarebbe divenuto un momento storico, ma è quel suo eroico gesto che viene oggi considerato come la scintilla vitale del supereroe a fumetti moderno, tanto che Action Comics #1 è riconosciuto come l’inizio della Golden Age dei fumetti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Golden Age: l’alba del fumetto supereroico

