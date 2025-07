ventimiglia ritrovato vivo il bimbo scomparso

Buone notizie da Ventimiglia: il piccolo Alain, scomparso venerdì sera, è stato ritrovato vivo e in buona salute. Dopo un’intensa ricerca di oltre un giorno e mezzo, una squadra di volontari ha scoperto il bambino in un'area impervia, circondata da circa cento soccorritori. La collaborazione e la determinazione di chi si è impegnato senza sosta hanno fatto la differenza, portando a un lieto fine inatteso e speranzoso.

È stato ritrovato da una squadra di volontari che da un giorno e mezzo stavano perlustrando tutta la zona di Latte il piccolo Alain, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera da un campeggio della piccola frazione tra Ventimiglia e il confine di Stato. Ritrovato in una zona impervia. Il bambino si trovava in una zona impervia dentro l’area circoscritta sulla quale i soccorritori avevano ristretto l’attenzione con un centinaio di persone impegnate costantemente nelle ricerche. Il bimbo non è ferito ed è già stato riportato da mamma e papà. Le indagini, un fascicolo in procura. Le ricerche e le indagini sono andate avanti nelle ultime ore in ogni direzione, con un fascicolo aperto dalla procura di Imperia per la scomparsa del bambino. 🔗 Leggi su Lapresse.it