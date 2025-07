Gioca lungo un pendio ripido cade e si rompe un femore | minorenne soccorso in elicottero

pendio e della grave ferita, è stato prontamente soccorso dall'elicottero del 118. Un intervento tempestivo e professionale ha permesso di trasportarlo in sicurezza verso l’ospedale, dove riceverà le cure necessarie. Questa brutta esperienza ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza durante il gioco e l'importanza di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza. La prudenza resta la miglior difesa contro gli incidenti.

Stava giocando con alcuni coetanei su un pendio particolarmente ripido quando è caduto procurandosi la frttura di un femore. Disavventura ieri per un minorenne a Dierico, frazione di Paularo. Il giovane non riuscendo a muoversi nè a spostarsi dal luogo della caduta, a causa della ripidità del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

